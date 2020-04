Macron: "Europa rafforzi autonomia strategica" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Parigi, 24 aprile 2020 Macron: "Europa rafforzi autonomia strategica" "La prima cosa è la sovranità europea e la sua autonomia strategica. E’ un concetto su cui la Francia spinge da 3 anni, su cui siamo molto impegnati che si declina sulla questione digitale, ecologica ma anche sulla nostra politica industriale. Si sta cercando di costruire consenso alla luce di questa crisi per rinforzare l’autonomia strategica dell’Europa. Ciò significa la nostra sovranità e la nostra capacità di ridurre la nostra dipendenza dal resto del mondo, rafforzare la nostra capacità di produzione in ambito sanitario ma anche molto di quello di cui abbiamo bisogno durante questa crisi." Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in una dichiarazione al termine del consiglio europeo. Da Facebook/Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev