(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2020 Mes, Meloni a M5s: "Pd vuole umiliarvi, votate con noi odg su mai Fondo" La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni intervenendo nell' Aula della Camera dei deputati: "Non vi dovete dividere, dovete votare compatti con noi. Ci sono momenti in cui la storia chiama, ci sono momenti in cui si viene messi di fronte a un bivio e dobbiamo decidere da che parte stare. Noi vi chiediamo di non stare con chi svende l'Italia e di stare con noi". / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it