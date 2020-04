Zaia a sorpresa firma l'ordinanza: "Via le restrizioni che potevano essere tolte"

Il governatore del Veneto Luca Zaia firma l'ordinanza: "Via tutte le restrizioni che potevano essere tolte". L'annuncio del presidente della Regione nel corso della quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera. "Il 13 di aprile vi avevo detto faremo un bilancio prima del 25 aprile. I numeri ci danno ragione, 400 ricoverati in meno, in terapia intensiva metà. Il trend c’è merito sicuramente del rispetto delle restrizioni. Oggi vi annuncio a sorpresa un’ordinanza. Siamo andati a raschiare sul fondo del barile e togliamo tutte le restrizioni possibili. I cittadini non devono leggerla come è finita, tutti in piazza a fare festa non è così".

(Facebook/Luca Zaia fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)