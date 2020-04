(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2020 Conte scuole per ora non aperte, si riparte da settembre La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha annunciato le prime misure che entreranno in vigore dal 4 maggio. "L'Italia entra nella fase due, quella della convivenza con il Coronavirus" ha affermato - Tuttavia sarà importante continuare a essere responsabili. Chi ama l'Italia mantiene le misure di distanziamento sociale. Se non rispettiamo le regole c'è il rischio che la curva dei contagi torni a crescere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev