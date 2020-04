(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2020 Dott. Bellapianta: “Io volontario in Lombardia, primi giorni emergenza sono stati terribili” “Io volontario in Lombardia, primi giorni emergenza sono stati terribili” queste le parole del dottor Marco Bellapianta, medico chirurgo barese partito volontario con la Croce Rossa per Bergamo, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev