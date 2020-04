(Agenzia Vista) Bologna, 27 aprile 2020 La rabbia di parrucchieri ed estetiste a Bologna: "Speriamo in aperure anticipate" Parrucchieri ed estetiste saranno chiusi fino a giugno come prevede il Dpcm emanato del Governo. Molta alta la preoccupazione per le conseguenze economiche di parrucchieri ed estetiste. / courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev