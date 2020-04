(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Rezza (Iss): “Coronavirus ci insegna l’importanza dell’uso della tecnologia in medicina” “Coronavirus ci insegna l’importanza dell’uso della tecnologia in medicina” queste le parole di Giovanni Rezza, Direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev