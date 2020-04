(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 aprile 2020 Gentiloni: "Inevitabile grave recessione in Europa" "La situazione era già fragile prima della crisi, ma ora è evidente che è inevitabile quest'anno una grave recessione in Europa. Il 7 maggio saranno rese pubbliche le previsioni primaverili. Noi prenderemo come punto di riferimento le prospettive economiche del Fmi, che ha previsto un -6% nelle attività economiche. Ci sarà una grave contrazione del Pil dell'Ue nel 2020, molto peggiore della crisi finanziaria globale". Così il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev