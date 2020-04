(Agenzia Vista) Genova, 28 aprile 2020 Ponte Genova, Bucci ringriazia in dialetto gli operai del cantiere Il varo dell'ultima campata del Ponte per Genova. Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dei Trasporti Paola De Micheli oltre al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. / courtesy Commissario per la Ricostruzione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev