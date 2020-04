(Agenzia Vista) Cremona, 29 aprile 2020 Conte: "Potenziare ospedali covid anche nella fase 2" "Il commissario Arcuri sta continuando ad approvvigionarsi di attrezzature mediche. Il potenziamento in termini di attrezzature e di posti di Covid hospital è molto importante. Le strutture ospedaliere promiscue, miste, espongono a maggior rischio gli operatori sanitari e gli altri pazienti. La direzione strategica sulla politica sanitaria è definita e la continueremo a perseguire anche nella seconda fase. Non riteniamo affatto di essere usciti da una situazione di pericolo" Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro in prefettura a Cremona. / Fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev