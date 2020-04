D'Inca': "Con opposizioni più di 20 ore di confronto, proposte accolte nel dl Aprile"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2020 D'Inca' accolte alcune proposte delle opposizioni, saranno nel decreto aprile "Solo per il decreto di marzo abbiamo avuto 22 ore di confronto e discussione con le opposizioni. Abbiamo raccolto le loro informazioni, con ordini del giorno vincolanti cercando di far mettere a frutto tutto nel decreto di aprile. Non è una cosa semplice, ma l'importante che vi sia rispetto reciproco. Il Paese ci chiede esempio e unità. Giusto il confronto sui temi, ma si mettano da parte le polemiche". Così il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev