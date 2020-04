(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2020 Fase 2, D'Inca' serve prudenza, ma se dati positivi potremmo rivedere le aperture "Precauzione, prudenza e prevenzione devono accompagnarci nei prossimi mesi. Ci siamo fatti aiutare da un comitato scientifico con grandissimi nomi, oltre al team di Vittorio Colao. Abbiamo scaglionato le riaperture. E' ancora un percorso difficile, speriamo che i dati del contagio ci permettano di rivedere le date. Al contempo ci accompagna un senso di prudenza, ci sono oltre centomila contagiat in Italia. Non possiamo dimenticare la sofferenza di questo periodo". Così il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev