(Agenzia Vista) Veneto, 29 aprile 2020 La Croce Rossa a Venezia consegna in barca beni di prima necessità Non capita spesso di vedere delle imbarcazioni della Croce Rossa navigare per i canali di Venezia, semideserti per il lockdown in corso. L'Organizzazione ha provveduto a consegnare i beni di prima necessità ai nella città lagunare. / Croce Rossa Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev