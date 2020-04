(Agenzia Vista) Francoforte 30 aprile 2020 Bce, Lagarde: "Caduta Pil Europa tra 5 e 12%, crollo mai visto" "Il Pil dell'Eurozona scenderà quest'anno tra il 5 e il 12%. Il dato finale dipenderà in modo cruciale dalla durata delle misure di contenimento e dal successo che avranno le politiche messe in campo per contrastare la crisi scatenata dall'epidemia di coronavirus". Così il presidente della Bce Christine Lagarde nel corso della conferenza stampa dopo la riunione del consiglio dirittevo. /Fonte Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev