(Agenzia Vista) Marche, 30 aprile 2020 Calcio, Gravina (FIGC): "Non firmerò mai il blocco del campionato, sarebbe la morte del calcio" "Non firmerò mai il blocco del campionato, sarebbe la morte del calcio": lo ha detto il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ai vertici dell'Ascoli Calcio, in un incontro privato organizzato dal top manager Andrea Di Maso, videpresidente del sodalizio bianconero, alla presenza del patron del club marchigiano, Massimo Pulcinelli / Courtesy Marco Finelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev