(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2020 Conte inizia a parlare senza mascherina, insorgono le opposizioni, caos in aula Caos in aula alla Camera dei Deputati in occasione dell'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle iniziative del Governo per la Fase 2. Il premier si è tolto la mascherina al momento di prendere la parola, provocando la reazione dei deputati della Lega e di Fratelli d'Italia che chiedevano che venisse indossata nel corso dell'intervento. Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cercato di placare gli animi, spiegando che il nuovo regolamento consentiva di parlare senza protezione nel rispetto della distanza. Le proteste sono andate avanti per qualche minuto, costringendo Fico a sospendere la seduta per 5 minuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev