(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2020 Coronavirus, Conte sta per parlare in Aula senza mascherina, scoppia protesta alla Camera Nell'Aula della Camera dei deputati l'informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev