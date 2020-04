(Agenzia Vista) Londra, 30 aprile 2020 Coronavirus, Johnson: "Gb ha superato il picco dell'epidemia" Il premier Boris Johnson torna in conferenza stampa dopo le cure per il Covid e annuncia per la prossima settimana la presentazione di un piano importante per la ripresa del paese. Commenta anche i dati sui contagi: "La Gran Bretagna ha superato il picco dell'epidemia, il vostro sacrificio sta funzionando. Il numero dei contagi scende, così come quello del numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva" Fonte UK Prime Minister Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev