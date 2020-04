(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2020 Covid, Conte: "Governo non ha mai agito in modo solitario e improvvisato" Nell'Aula della Camera dei deputati l'informativa urgente del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev