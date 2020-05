(Agenzia Vista) New York, 02 maggio 2020 Cuomo: "A New York 299 morti nelle ultime 24 ore, numero terrificante" "Il numero che guardo tutti i giorni, che è il peggiore, è quello che riguarda i decessi. Quel numero è rimasto insopportabilmente e orribilmente alto e ancora non sta scendendo alla velocità che vorremmo. E’ perfino salito a 299 rispetto a rieri che era 289. Quindi cattive notizie". Così il governatore dello Stato di New York nel corso del consueto punto sull'emergenza coronavirus. Facebook/Governon Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev