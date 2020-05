(Agenzia Vista) Milano, 03 maggio 2020 Fase 2 coronavirus, Sala: "Comportamenti responsabili valgono più dei controlli" Il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Questa non è una partita in cui c'è un primo e un secondo tempo, ci saranno altri tempi e gestioni stop and go. La nostra attenzione e il nostro comportamento deve cambiare e adattarsi a quello che ci viene chiesto". / facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev