(Agenzia Vista) Bologna, 04 maggio 2020 Bologna alle prese con la Fase 2. Più persone in giro e controlli delle forze dell'ordine È scattata anche a Bologna, come nel resto d'Italia, la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Sin dalla mattinata si è notato un deciso aumento delle persone in strada. A questo punto resta fondamentale il rispetto delle norme e la responsabilità di tutti nell'osservare il distanziamento sociale. / courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev