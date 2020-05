Coronavirus, Von der Leyen: "Da Commissione Ue 1 mld di euro per vaccino"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 maggio 2020 Coronavirus, Von der Leyen: "Da Commissione Ue 1 mld euro per vaccino" Il Coronavirus Global Response, l'iniziativa organizzata dalla Commissione Europea per raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul vaccino e sulle terapie contro la malattia provocata dal coronavirus Sars-Cov-2. La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen: "Il 4 maggio segnerà una svolta nella lotta contro il coronavirus, i partner sono molti ma il fine è unico. Dobbiamo unire le forze e donare. Dobbiamo raggiungere almeno 7,5 miliardi di euro, o 8 miliardi di dollari". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev