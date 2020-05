(Agenzia Vista) Milano, 04 maggio 2020 Fase 2, Sala: "Situazione mezzi sotto controllo, bravi i milanesi" Il sindaco di Milano Beppe Sala fa un punto sulla prima giornata di ripartenza che ha dato il via alla fase 2 dell'emergenza coronavirus: "I tornelli della metro in poche stazioni soprattutto in concomitanza con l'arrivo di treni regionali per esempio a Sesto, Porta Genova, Affori, ma direi ampiamente positivo. Anche in superficie abbiamo fatto una decina di salti di fermata perchè c'era già troppa gente a bordo ed è stato fatto credo un blocco di una vettura perchè c'era una persona senza mascherina" / facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev