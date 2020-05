(Agenzia Vista) Friuli-Venezia Giulia, 06 maggio 2020 44 anni fa il terremoto in Friuli. Il ricordo dei Vigili del fuoco La sera del 6 maggio 1976 trema la terra in Friuli-Venezia Giulia, a Nord di Udine: fin dalle prime ore 1.500 vigili del fuoco raggiunsero i 77 comuni colpiti. 965 persone persero la vita, tra cui 4 colleghi durante alcune operazioni di soccorso in elicottero / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev