(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2020 Ecco come L'UNHCR aiuta i rifugiati vulnerabili in Colombia con rifugi, cibo e kit di pulizia L'UNHCR sostiene rifugiati e migranti venezuelani vulnerabili in Colombia con rifugi, cibo e kit di pulizia e altri rifornimenti cruciali durante la pandemia di COVID-19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev