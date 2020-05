(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2020 Fase 2, Raggi al via test sierologici per dipendenti del comune e Polizia Municipale La sindaca di Roma Virginia Raggi ha inaugurato i test sierologici per i dipendenti del Comune di Roma e membri della Polizia Municipale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev