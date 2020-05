(Agenzia Vista) L’Aquila, 06 maggio 2020 Gdf L’Aquila consegna mascherine a malati di Sla A L'Aquila consegnati dalla Guardia di finanza, per conto dell’AISLA, mascherine per i malati di SLA della provincia abruzzese o in cura presso l’Ospedale San Salvatore. / Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev