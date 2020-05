(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2020 Da Alessandro Preziosi a Violante Placido, artisti omaggiano i poliziotti morti in servizio Tanti gli artisti che hanno voluto interpretare in musica la "Preghiera del poliziotto". Il video postato dalla Polizia di Stato: "Tu che sostieni gli angeli quando attraversi il cielo dipingi un paio d'ali anche per noi...All’Agente Scelto Pasquale Apicella e a tutti coloro che hanno donato la vita per il bene comune" / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev