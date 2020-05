(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2020 Dl maggio, Dadone: "Intervento per velocizzare procedure dei concorsi" "La reazione c'è stata ed è stata positiva. Ora serve il passaggio successivo, riportare al centro della riorganizzazione del lavoro i servizi e gli utenti. Il lavoro agile deve diventare modalità ordinaria anche per il dopo, mettendo il cittadino al centro. Nel Dl maggio si parlerà anche dei concorsi, interveniamo nella velocizzazione delle procedure per spostare tutte le prove sul digitale. Vorremmo inoltre iniziare a valutare altre competenze, specialmente le competenze trasversali molto ricercate nel settore del privato. Dovremmo rivedere la Pubblica Amministrazione come una meta delle eccellenze dell'Italia" così il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev