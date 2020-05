(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2020 Bellanova nel Governo no tensioni, ma confronto rispetto a decisioni impegnative "Non si tratta di tensioni, ma un confronto rispetto a scelte impegnative. Nel prossimo decreto investiremo 55 miliardi di euro e destinare bene queste risorse è un imperativo. Non bisogna assecondare la decrescita felice, ma sostenere il tessuto economico. Le nuove generazioni non ci chiedono assistenza, ma la possibilità di avere futuro nel Paese" così la Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev