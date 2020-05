(Agenzia Vista) Venezia, 09 maggio 2020 Coronavirus, Zaia: "Se perde forza vuol dire che è artificiale" "Dico una cosa che farà arrabbiare qualcuno: se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Un virus non perde forza con questa velocità, se perde forza allora probabilmente potrebbe essere di natura artificiale. Si è scritto tanto di questo virus, se se ne va tanto velocemente secondo me c'è qualcosa di mezzo di artificiale". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa in diretta Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev