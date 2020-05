(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2020 Regolarizzazioni, il sindacalista Soumahoro: "Cinismo disumano, governo liberi i braccianti" "Non si consumi uno scontro politico, seduti nei palazzi di potere, sulla nostra pelle imbrattata dal fango della miseria. Il Governo regolarizzi tutti (non solo le braccia utili) e liberi tutti i braccianti, italiani e non, dallo strapotere della GDO, se si vuole veramente combattere lo sfruttamento e il caporalato." Così Aboubakar Soumahoro, sindacalista dell'Usb, in merito alla proposta di regolarizzazione dei migranti che lavorano nell'agricoltura della ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev