(Agenzia Vista) Yemen, 09 maggio 2020 Vivere in un campo profughi al tempo del covid, il video diario della piccola Muna dallo Yemen Ecco come si vive in un campo profughi in Yemen durante l’emergenza coronavirus. La piccola Muna realizza un video diario dove racconta la sua giornata e la gioia delle piccole cose. Facebook Unicef Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev