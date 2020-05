(Agenzia Vista) Palermo, 12 maggio 2020 Duro colpo a “Cosa Nostra”, 91 arresti e beni sequestrati per 15 mln di euro in tutta Italia Durissimo colpo della Guardia di finanza a “COSA NOSTRA”. Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria sta eseguendo 91 arresti ed il sequestro di un vasto patrimonio immobiliare e mobiliare del valore circa 15 milioni di euro. Le operazioni sono in corso in tutt'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev