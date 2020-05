(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2020 Fase 2, Arcuri: "Prezzo mascherine resterà 0,61 centesimi, giungla speculatori è finita" "Il prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi + Iva, ovvero a 61 centesimi, è e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori e altre categorie simili questo è e sarà. E se ne dovranno fare una ragione. La giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato non c'è più e non tornerà". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione civile. /Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev