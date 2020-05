(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2020 I preparativi al Bioparco di Roma in attesa della riapertura. Le immagini della manutenzione Con l’emergenza covid anche il Bioparco di Roma è rimasto chiuso. Il parco zoologico potrebbe riaprire il 18 maggio. Ecco le immagini delle operazioni di manutenzione e dei preparativi per accogliere i visitatori in sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev