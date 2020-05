(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2020 D’Incà: “Varati altri 55 mld di euro per il rilancio del nostro Paese” “Varati altri 55 mld di euro per il rilancio del nostro Paese” queste le parole del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, all’uscita da Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev