Casellati: "Smartworking non ci riporti a epoca delle donne chiuse dentro casa"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2020 Casellati smartworking non ci riporti a donne chiuse dentro casa "Le famiglie italiane, una risorsa non scontata, tra pandemia e denatalità. Bisogna costruire un nuovo modello sociale attorno alla famiglia e alla donna" così la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev