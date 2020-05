(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 maggio 2020 Il toccante discorso di Bosso al Parlamento Ue: "Europa come un'orchestra, musica non ha confini" Il toccante discorso di Ezio Bosso, musicista e compositorno morto oggi all'età di 48 anni, al Parlamento europeo nel giugno 2018. "L' Europa è come un'orchestra, la musica non ha confini". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev