Maltempo a Milano, interventi nei vigili del fuoco nella notte

(Agenzia Vista) Milano, 15 maggio 2020 Maltempo a Milano, interventi nei vigili del fuoco Sono più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco già effettuati la notte scorsa a Milano per le forti piogge che hanno colpito il capoluogo e il territorio provinciale provocando in alcune zone l’esondazione del Seveso e del Lambro. Le squadre sono ancora al lavoro per allagamenti, alberi caduti e soccorsi ad automobilisti nei sottopassi. Ancora 100 le richieste di soccorso da evadere. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev