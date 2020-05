(Agenzia Vista) Libia, 17 maggio 2020 Covid, Onu e UNHCR assistono i migliaia di rifugiati e richiedenti asilo a Tripoli, in Libia L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha fornito assistenza d'emergenza a migliaia di rifugiati e richiedenti asilo a Tripoli, in Libia, tra il deterioramento delle condizioni di sicurezza, nonché i movimenti e altre restrizioni relative al Covid-19 / Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev