(Agenzia Vista) Milano, 18 maggio 2020 Fase 2, Fontana: "Passo verso libertà, ma rispettare regole per sconfiggere virus" .Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana in diretta video durante la conferenza stampa della Regione: "Se abbiamo fatto tanti passi avanti nella lotta al virus lo dobbiamo alla serietà dei comportamenti dei nostri cittadini" e, ha aggiunto il governatore, ""Il 18 maggio è una data che ci riavvicina alla riconquista totale della nostra libertà, ma è una data in cui bisogna essere particolarmente attenti, rispettare le regole e tutte quelle prescrizioni che sono state tante volte ripetute. Se vogliamo concludere vittoriosamente questa battaglia dobbiamo affidarci alla serietà, al senso civico, al rispetto dei nostri cittadini. Sicuramente ricominceremo a lavorare, rispetteremo le regole e sconfiggeremo il virus". Fonte Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev