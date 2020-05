(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2020 La Galleria Nazionale di Roma si prepara ad accogliere i visitatori in sicurezza "Aprire la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea il primo giorno possibile è stato l’appuntamento a cui non potevamo mancare, per quello che vuol dire essere contemporanei, donne e uomini del nostro tempo" spiega Cristiana Collu, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma che da oggi riapre al pubblico. La Galleria Nazionale ha attivato tutte le misure di precauzione utili per permettere ai visitatori di muoversi all'interno degli spazi museali in sicurezza. / video courtesy Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev