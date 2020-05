(Agenzia Vista) Usa, 18 maggio 2020 Obama parla ai giovani: "Non sempre chi comanda sa cosa fa" L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in un video messaggio per gli studenti americani: "Questi non sono tempi normali. Vi viene chiesto di trovare la vostra strada nel mondo nel mezzo di una pandemia devastante e di una terribile recessione". / Facebook Barack Obama Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev