(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2020 Provano a ripartire gli stabilimenti di Ostia. “Saremo fortunati se non andremo in rosso” Con le nuove normative emanate dal Governo, gli stabilimenti balneari provano a ripartire. Igienizzazione degli spazi, mascherine e ombrelloni a distanza queste le indicazioni principali per la riapertura. Ecco le parole del proprietario del Lido Battistini a Ostia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev