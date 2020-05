(Agenzia Vista) Milano, 18 maggio 2020 Trasporti in Lombardia, F. Sala: "Trenord al 25% capienza grazie a smart working" Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala durante la conferenza stampa video: "Eravamo in apprensione per il carico del trasporto pubblico e questo dato del 25% è un dato che ci rassicura perché non abbiamo avuto un sovraffollamento, abbiamo evitato assembramenti. Circa un terzo dei lavoratori dell'area di Milano sono in smart working, una modalità che ci accompagnerà durante tutto questo periodo fino a che non avremo trovato un vaccino o la cura". Fonte Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev