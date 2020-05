(Agenzia Vista) Emilia-Romagna, 20 maggio 2020 8 anni fa il terremoto in Emilia-Romagna, il ricordo dei Vigili del fuoco 8 anni fa una serie di scosse sismiche, la più forte di magnitudo 6.1 con epicentro a Finale Emilia (MO), colpirono l'Emilia-Romagna. Subito i vigili del fuoco furono impegnati in operazioni di salvataggio e per la salvaguardia del patrimonio artistico / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev