(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2020 Cannata (Parco Nazionale d'Abruzzo) parchi possono essere laboratorio didattico “Utilizzare parchi per fare offerta formativa” queste le parole del Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata, sulla possibilità di utilizzare i parchi nazionali per realizzare percorsi formativi per gli studenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev