(Agenzia Vista) Ginevra, 20 maggio 2020 Coronavirus, Oms: "Oggi record di nuovi casi nel mondo" L'annuncio di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, durante la conferenza stampa giornaliera: "Abbiamo ancora molta strada da fare in questa pandemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati all'Oms 106.000 casi, il numero più alto in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia" / youtube Who Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev